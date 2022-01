Degrado Galleria Umberto, in campo commercianti, imprenditori e tanti cittadini Iniziativa di Europa Verde: “Comune e Sovrintendenza creino tavolo per risolvere i problemi"

“Europa Verde ha organizzato questa mattina all’interno della Galleria Umberto I, uno dei monumenti più importanti e rappresentativi della città, un iniziativa contro il degrado che da tempo attanaglia questo luogo. La Galleria è invasa della sporcizia e dell’incuria, dovuta anche ad alcuni fast food che contribuiscono ad inquinare la zone con i loro rifiuti, e infine dei tanti, troppi, clochard che oramai vivono nel sito, per non parlare dei vandali e dei teppisti che da anni devastano il pavimento, i rosoni e anche le pareti spesso utilizzate per scritte sconce. A tutto questo va posto un rimedio perché siamo in piena emergenza, la Galleria rischia di diventare un luogo irrecuperabile dove anche chi dovrebbe prendersene cura fa spallucce, si pensi addirittura che i palazzi al suo interno sono stati pitturati con colori differenti. Pertanto chiediamo al Comune di Napoli e alla Sovrintendenza di creare un supercondominio con i proprietari privati delle abitazioni dove sia possibile il dialogo e il confronto, dove si possa istituire un tavolo che affronti e risolvi i problemi in maniera decisa, concreta e spedita con presenza costante di guardiania e lotta all'inciviltà e vandalismo. Basta con l'immobilismo. Non è più il tempo di attendere, la Galleria Umberto I da tempo sta chiedendo aiuto e le istituzioni non possono continuare ad ignorare il suo grido straziante che racconta di una città ferita e abbandonata. Se non si prenderanno provvedimenti rapidi chiederemo l’installazione dei cancelli agli ingressi la scelta più rapida ed efficace per evitare che di notte la Galleria diventi il luogo della delinquenza, dove tutti possono distruggere ma nessuno mai viene a ricostruire. Riteniamo che arrivato a questo punto l’unica soluzione sia chiudere l’accesso per qualche ora la notte e quindi, finalmente, riuscire a godere di una Galleria pulita e decorosa di giorno. Europa Verde continuerà a lottare così come è stato fatto per la Galleria Vittoria, non arretreremo mai di un solo centimetro fin quando questi problemi non saranno affrontati e risolti. Salviamo la Galleria Umberto”. Queste le dichiarazioni dei promotori dalla manifestazione Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde e Fiorella Zabatta, co-portavoce regionale di Europa Verde.

Hanno partecipato diversi cittadini ed esponenti istituzionali tra cui la deputata Rina De Lorenzo, Luigi Carbone, Consigliere Comunale di Europa Verde, Benedetta Sciannimanica, Responsabile Europa Verde Municipalità I, Francesca Imbaldi, co-portavoce provinciale del Sole che Ride, Antonio Pariante del comitato Portosalvo, Antonio Raio, presidente dell'associazione Commercianti di Forcella, Ines Barone del Consiglio Federale Nazionale, Pasquale Barbaro in rappresentanza dei commercianti della Galleria assieme al titolare della Bancarella, Rosario Pugliese, co-presidente del Consiglio Federale Regionale, Luigi Eucalipto, esecutivo provinciale, Monica De Iuberti, coordinatrice dipartimento sport, Marcello Matrusciano consigliere della I Municipalità, il conduttore radiofonico Gianni Simioli, Ferdinando Ruocco responsabile disabilità di Europa Verde, Guido Battaglia, co- responsabile dipartimento associazioni e territorio di EV.