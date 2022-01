Napoli, movida senza regole ai baretti e rissa ai Quartieri Spagnoli Le immagini pubblicate dal Comitato Chiaia Viva e Vivibile.

Ai “baretti” di Napoli assembramenti e poche mascherine. La denuncia del comitato Chiaia Viva e Vivibile dal social dove sono stati pubblicati video e foto che dimostrano la totale assenza di regole. Tanti i commenti indignati. Ai Quartieri Spagnoli, invece, è andata peggio: c’è stata una rissa violenta all’esterno di un locale della movida. La denuncia è del consigliere regionale dei verdi, Francesco Borrelli che ha immediatamente inviato il video alle autorità per chiedere la verifica di quanto è stato segnalato dai cittadini. Tuttavia i controlli sono stati fatti. In una nota del Comune di Napoli si fa sapere che dal lungomare alle aree di Chiaia, nel centro storico e al Vomero sono stati effettuati 46 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie elevando 12 verbali.