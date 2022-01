Circumvesuviana, treni in forte ritardo, problemi a Porta Nolana L'annuncio di Eav per gli utenti

Problemi in uscita alla stazione di Napoli Porta Nolana, treni in ritardo sulle linee della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, società di trasporti che tra l'altro gestisce le linee su ferro dell'area vesuviana. ''Causa problemi ai deviatoi di uscita - si legge in una nota diffusa da Eav - al momento i treni in partenza da Napoli Porta Nolana potrebbero subire ritardi dell'ordine dei 20 minuti''.