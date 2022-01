Napoli, Borrelli: "Baby criminali pronti a bruciare un "cippo" a Materdei" Il consigliere di Europa Verde chiede intensificazione di controlli in vista del 17 gennaio

Come ogni anno i baby criminali napoletani si preparano a festeggiare Sant’Antonio con l’ormai tristemente famoso “cippo” di Sant’Antuono. Sono decine le segnalazioni da parte dei cittadini che ci sono arrivate in questi mesi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che da anni denuncia e combatte il fenomeno, di baby gang alla caccia di alberi di Natale, sfrecciando di notte sugli scooter, per arricchire il bottino per i roghi. Alcuni di questi soggetti sono stati individuati e filmati, da un cittadino, mentre accatastavano numerosa legna, presumibilmente rubata, in vico Paradiso alla Salute a Materdei. Parlando fra di loro, come si sente nel filmato, avrebbero detto di volerla bruciare il prossimo 17 gennaio.

“A seguito di questa segnalazione abbiamo immediatamente allertato le forze dell’ordine affinché si provveda ad un sopralluogo della zona che porti al sequestro del materiale incriminato. Alcuni quartieri di Napoli, la notte di Sant’Antonio, si trasformano in un verso e proprio far west, la polizia è spesso costretta ad intervenire in assetto antisommossa per disperdere le baby gang che accendono i roghi e consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una situazione assurda che si ripete, uguale a sé stessa, anno dopo anno. Crediamo sia giunto il momento di fermare questo fenomeno criminale. La questura dovrebbe predisporre dei controlli straordinari del territorio per scovare e requisire tutti questi alberi destinati al rogo. Un presidio del territorio che sarebbe necessario intensificare anche nei mesi precedenti, quando questi ragazzacci si rendono protagonisti dei furti degli abeti in ogni angolo della città. Repressione e pugno di ferro sono l’unica soluzione per sradicare il crimine dalla nostra città”. Conclude il consigliere Borrelli.