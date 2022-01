Napoli, rogo nella baraccopoli dell'ex mercato ittico: indaga la Procura Non è chiaro se si sia trattato di un incendio doloso o di un incidente

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o se si tratta di un incendio doloso, ma quello che è certo è che la baraccopoli alle spalle di via Marina, dove da anni si rifugiano decine di senzatetto, soprattutto extraco,unitari, è stata completamente distrutta dalle fiamme, la notte scorsa. Il rogo è scoppiato nella zona dove si trova l’ex Mercato Ittico, in piazza Duca degli Abruzzi, poi trasferito dal Comune di Napoli presso il Caan di Volla, dalla precedente amministrazione comunale.

Il fuoco è divampato nella tarda serata di ieri. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli e gli uomini delle forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e per fortuna non si sono registrati feriti, solo molto spavento da parte degli occupanti, molti dei quali sono scappati.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, la Procura di Napoli indaga sulle cause dell'incendio. Non è escluso che l’episodio possa essere legato magari anche all’usanza del cippo di Sant’Antonio, che ricorre proprio il 17 gennaio, ma bisognerà attendere l’esito della perizia dei vigili del fuoco prima di fare qualsiasi ipotesi. La struttura chiusa da anni era ormai diventata una delle zone maggiormente degradate della città, un inferno di rifiuti e giacigli di fortuna realizzati con lamiere e cartone.