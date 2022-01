Napoli, ecco la nuova "casa" per i senzatetto. Manfredi: pronti a fare di più Al via il servizio comunale di accoglienza. 32 posti letto in 16 camere doppie

Questa mattina è stata inaugurata la “Casa delle Genti” il servizio comunale di accoglienza per 32 persone senza fissa dimora in via S. Maria Avvocata a Foria. Sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore comunale alle Politiche Sociali Luca Trapanese, il presidente della Fondazione “Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo” padre Salvatore Farì e in rappresentanza della diocesi di Napoli Padre Enzo Cozzolino.

Il quadro dei servizi per le persone senza dimora è attualmente oggetto di un complessivo ripensamento. All’interno della programmazione del Piano Sociale di Zona, è in corso un cambiamento del sistema di intervento: da un approccio emergenziale verso un approccio housing led all’interno di un sistema di servizi orientati verso il perseguimento di un maggior grado di inclusione sociale per ciascuna persona in stato di bisogno.

Da un monitoraggio degli ultimi anni si è reso evidente un progressivo aumento del numero di persone senza fissa dimora: 1800 la presenza stimata sul territorio cittadino mentre i posti di accoglienza a bassa soglia attualmente disponibili sono circa 250.

L’opera Comunità delle Genti, nasce nel tempo dell’emergenza Covid-19 per l’accoglienza delle persone senza fissa dimora presso il complesso immobiliare di proprietà della Fondazione “Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo”. La Fondazione, il cui Presidente è Padre Salvatore Farì, Missionario Vincenziano, è stata fondata dal Cardinale Crescenzio Sepe il 9 luglio 2008 al fine di dare continuità all’Istituzione di carità voluta dal Cardinale Sisto Riario Sforza nel 1875, che ha tra le finalità, l’accoglienza delle persone senza fissa dimora e degli immigrati. La Fondazione si avvale del competente servizio della Cooperativa “Accoglienza Vincenziana” la cui Presidente è Suor Giovanna Pantaleo Figlia della Carità e agisce in comunione con l’Arcivescovo di Napoli Mons. Domenico Battaglia e con l’organismo pastorale “Caritas” il cui Direttore è Don Enzo Cozzolino, le parrocchie, i movimenti ecclesiali, la Fondazione “Progetto Arca” di Milano, le associazioni laicali e da oggi con il Comune di Napoli.

Attraverso la stretta collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali è stato possibile garantire una continuità alla Comunità delle Genti con un supporto economico di 10mila euro mensili.

"È un ulteriore passo in avanti nell’ambito di un progetto di ripensamento complessivo dei servizi per i più fragili, che ci vede in prima linea - ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - Abbiamo già ampliato il dormitorio pubblico di via De Blasiis da 30 a 60 posti e attivato altri 15 nella struttura di via Tanucci. Con quelli di oggi, offriamo quasi 80 nuovi posti letto. Procediamo spediti verso la costruzione di una rete di solidarietà che mira al reinserimento nella società di coloro che si sentono esclusi e vulnerabili. Grazie di cuore a chi si impegna ogni giorno per fare di Napoli una città veramente inclusiva" conclude il primo cittadino.