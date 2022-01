Tamponi a disabili, appello della Lega a De Luca "Chiediamo tamponi salivari per persone con disabilità intellettiva e/o del neuro sviluppo"

“Le famiglie, quanto le associazioni, segnalano che fare un tampone ad una persona con disabilità intellettiva e/o del neurosviluppo è una operazione oltremodo difficoltosa. Ravvisato che la Circolare del Ministero della Salute n. 0043105 del 24/09/2021 non esclude che le persone con scarsa capacità di collaborazione, siano essi sintomatici o asintomatici, possano essere sottoposte a un test meno invasivo di quello rino-faringeo, come ad esempio quello del c.d. “tampone salivare”, chiediamo al presidente De Luca di prendere in considerazione la possibilità di diramare una circolare in tal senso alle Direzioni di tutte le Asl e di facilitare così l’utilizzo di sistemi più semplici per la diagnosi precoce del Covid-19”. E’ quanto si legge nella richiesta inoltrata ufficialmente al presidente della Giunta regionale della Campania dai consiglieri della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.