La rivoluzione dei reality: su Ottochannel Tv arriva "Prenditi Cura di Me" Via ai casting del format dedicato al benessere psicofisico al Caravaggio Sporting Village a Napoli

Sono aperti i casting tv per “Prenditi Cura di Me”, il primo reality dedicato al benessere psicofisico, che andrà in onda su Ottochannel canale 696, la tv della Campania. Le puntate del reality saranno registrate al Caravaggio Sporting Village di Napoli, in via Terracina 382. Per candidarsi è possibile inviare una email all’indirizzo: prenditicuradime@ottoproduction.it presentandosi (nome, cognome, età, città), o contattando il numero 327-4739599, dalle ore 9 alle ore 18, numero da contattare anche scrivendo su whats app. Due le pagine social attraverso essere aggiornati: su Instagram “prenditicuradime2022”o su Facebook sulla pagina “Prenditi cura di me”.

Alle selezioni potranno prendere parte solo maggiorenni. Obiettivo finale? Imparare a prendersi cura di sé attraverso un percorso con i migliori professionisti del settore. Nel corso del programma i concorrenti, accompagnati e seguiti dai loro coach, saranno i protagonisti di una gara a colpi di rivoluzione interiore e fisica. Il Caravaggio sarà la speciale location di un percorso televisivo innovativo e speciale di Ottochannel tv. Al centro del format c’è il cambiamento psicofisico dei concorrenti. Un format nuovo, quello ideato dallo psicoterapeuta Massimiliano Gaudino, dedicato alle persone in cerca di riscatto e rinascita, ma soprattutto di cambiamento. Grazie al team di professionisti, i candidati che verranno selezionati e potranno iniziare a cambiare e mettersi in gioco. Casting, dirette, interviste, lavoro in palestra e terapie mirate per rinascere grazie ad esperti professionisti: tutto in un format, che si annuncia entusiasmante e divertente, mettendo al centro i nuovi volti di un modo di intendere lo sport, che tenga insieme mente e corpo. I casting si terranno al Caravaggio e verranno seguiti dalle telecamere di Ottochannel Tv.

Sarà Massimiliano Gaudino a seguire i concorrenti con un percorso psicoterapeutico, due esperti nutrizionisti seguiranno il percorso di dimagrimento e di educazione alimentare dei concorrenti, mentre Francesco Pappadia, personal trainer in forze al Caravaggio Sporting Village rimetterà in forma gli sfidanti. A fare gli onori di casa Rosanna Vigorito che da anni ha realizzato nel cuore di Fuorigrotta, con sua sorella Valentina Vigorito il villaggio dello sport di Fuorigrotta, punto di riferimento per gli amanti del fitness declinato in ogni sua forma. A presentare il programma sarà la giornalista di Ottochannel Tv Simonetta Ieppariello, che seguirà le varie fasi della trasformazione dei sei sfidanti. Obiettivo finale sarà quello di ritrovare l’armonia interiore e fisica perchè prendersi cura di sé non significa guarire da qualcosa, ma solo sentire, guardare, percepire i nostri stimoli senza elaborarli troppo, lasciandoci semplicemente coinvolgere. Il reality "Prenditi Cura di Me" rende tutti partecipi delle difficoltà e delle sofferenze dell’altro, spingendo ogni componente ad aprirsi completamente, senza tener sotto chiave nessuna emozione, positiva o negativa che sia. In palio un premio che sarà consegnato al concorrente che avrà realizzato il cambiamento migliore, tra mente e corpo.