Vandalizzato il murale per la piccola Noemi: "Siete la vergogna di Napoli" La denuncia della madre: "Un gesto incivile del solito marciume che sporca da sempre la nostra città

Sfregiato il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Scritte e disegni osceni sono apparsi stamani sul murale che si trova a piazza Nazionale, inaugurato a maggio dell'anno scorso.

A denunciarlo la madre, tania Esposito in un post sulla sua pagina Fb: "Con grande rammarico apprendo la notizia che il murale finora rispettato dedicato a mia figlia Noemi vittima della camorra è stato vandalizzato" scrive "Un gesto incivile del solito marciume che sporca da sempre la nostra città. Con grande dispiacere e sdegno ancora una volta le vittime non vengono rispettate mentre in città “altarini” che inneggiano alla criminalità, scritte di ogni genere che richiamano la camorra vengono glorificate e rispettate. Non ci fermate nel nostro impegno alla legalità. Siete la vergogna di Napoli". chiude la mamma di Noemi.

"Fa rabbia vedere ancora una volta il poco rispetto verso le vittime della criminalità. Mai è successo che un murales dedicato a un delinquente o a un boss sia stato sfregiato - scrive Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde - Ha ragione la mamma di Noemi quando afferma che per i camorristi e criminali il rispetto e la devozione non mancano mai. Per le persone perbene, per le vittime e per i bambini invece la strafottenza e la mancanza di attenzione sono prevalenti. A Napoli ogni 10 altarini e murales dedicati a camorristi e delinquenti vari c'è ne è uno solo dedicato alle vittime e agli eroi che combattono al criminalità. Mentre le famiglie dei delinquenti che hanno ridotto in fin di vita la piccola Noemi pubblicano storie sui social dal carcere facendosi vedere allegri e soddisfatti e senza mostrare alcun segno di pentimento per la famiglia della vittima c'è l'ennesimo affronto. D'altronde Piazza Nazionale da tempo soprattutto la sera è terra di nessuno con scooter che corrono a tutta velocità sull'area pedonale e con baby gang che devastano i giochi per bambini e insozzano le aiuole. Finchè tutto ciò sarà giustificato e accettato dalla maggioranza dei cittadini a dalle istituzioni per Noemi non ci sarà mai giustizia" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che si è recato sul posto per verificare i danni dell'atto vandalico.