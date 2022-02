Napoli. Murale di Noemi, via i segni della violenza Iniziate le operazioni di rimozione delle scritte in piazza nazionale

"Siamo qui, in piazza Nazionale, per rimuovere i segni della violenza sul murale della piccola Noemi. La Municipalità, col sostegno del Comune, è pronta a tutte le iniziative per il ripristino della legalità. Rinnovo ancora il mio abbraccio a Noemi e alla sua famiglia. Possono sempre contare sulle istituzioni della città di Napoli".

Lo scrive su Facebook Maria Caniglia, presidente della Quarta Municipalità, presente in piazza Nazionale alle operazioni di rimozione delle scritte con vernice spray che hanno in parte coperto il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba ferita in un agguato di camorra il 3 maggio 2019, quando aveva 4 anni. L'agguato è avvenuto proprio a piazza Nazionale, a pochi passi dalla grande area pedonale nella quale è stato realizzato il murale. Gli addetti della Napoliservizi sono intervenuti su indicazione del Comune di Napoli e della Quarta Municipalità.