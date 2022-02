Terapie intensive quasi vuote: sospiro di sollievo, ma prudenza Per il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva: graduale ritorno alla normalità

Su sedici posti attualmente a disposizione, vi è un solo paziente ricoverato in terapia intensiva per le complicanze dovute al Covid a Napoli. Un dato particolarmente incoraggiante che arriva dall'ospedale del Mare. Quattro pazienti su otto invece al Loreto Mare. Per il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva si tratta di un graduale ritorno verso la normalità. Questo sta a significare che in Campania presto potranno riprendere a regime le attività ordinarie, attualmente ancora sospese nelle varie strutture sanitarie. Restano ancora affollati i reparti di medicina Covid ovunque, tra i pazienti ricoverati ci sono per lo più anziani, molti dei quali deceduti nelle ultime ore. Il più alto tasso di mortalità in Campania si è avuto negli ultimi giorni nel casertano. Intanto vanno avanti le vaccinazioni. Da parte dei medici viene rinnovato l'appello soprattutto all'esteso numero di cinquantenni che non hanno ancora effettuato la prima dose a farlo al più presto possibile e a proteggere i bambini.