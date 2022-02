La napoletana Zeudi Di Palma è Miss Italia: la 20enne arriva da Scampia L'elezione e il titolo che torna in Campania dopo venti anni

Dopo venti anni il titolo di più bella d'Italia torna in Campania. È Zeudi di Palma, 20 anni, napoletana, Miss Italia 2021. È stata eletta al Casinò di Venezia, in diretta sulla piattaforma OTT Helbiz Live. Alta 1,72 capelli e occhi castani, la ventunenne era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Una vittoria che Zeudi dedica alla madre e ai fratelli, “che amo da morire”, dice lei stessa. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia all’Università. Indipendente e determinata, Zeudi si definisce “una modella con la passione per il calcio”, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali.

Zeudi ama definirsi “movimentata e iperattiva”. Oltre a studiare, lavora in un ufficio e si dedica anche al sociale tramite un’associazione di Scampia. Nel tempo libero pratica fitness in palestra.

La proclamazione è avvenuta in piena notte.

Quella di Zeudi è la quarta affermazione per le ragazze campane: il titolo mancava dal 2001, quando si impose Daniela Merolla. Le altre due campane vincitrici furono Marisa Jossa (1959) e Roberta Capua (1986).

Nella finale Zeudi di Palma ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania).