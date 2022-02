Napoli: senza regole tra sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi La denuncia di Borrelli e Pascucci Europa Verde

“Largo Sermoneta, alle pendici di via Posillipo è inguardabile. Una babele di auto parcheggiate in modo indecente, non solo affiancando i cassonetti dei rifiuti in doppia fila ma posizionate in quello che è uno slargo nato per altri scopi, probabilmente per passeggiare, dove i delinquenti della sosta fanno affari d’oro dettando regole e condizioni. Complice il bel tempo e l’aria primaverile nei punti nevralgici della città, e lo splendido Lungomare e dintorni lo sono, è un trionfo di irregolarità. In assenza di controlli, si assiste all’occupazione degli spazi da parte dei predoni che impongono la tangente con la complicità di automobilisti scorretti che avallano simili prepotenze e irregolarità. Non va meglio a via Posillipo nel tratto che va verso Mergellina. I marciapiedi, già stretti, vengono utilizzati per la sosta selvaggia delle auto impedendo perfino ai condomini di poter uscire dal portone di casa e obbligando i pedoni a camminare sulla carreggiata. E’ un’inaccettabile anarchia, si riacquisti il controllo del territorio. Una città senza regole non va da nessuna parte”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Lorenzo Pascucci consigliere del Sole che Ride della I Municipalità ai quali i residenti hanno inviato le immagini.