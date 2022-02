"Insieme per la formazione alla digitalizzazione delle imprese agricole" Sinergia a Napoli tra Confagricoltura e Camera di Commercio

Si chiama “Digit Up” e sarà il corso di formazione per la digitalizzazione delle imprese della filiera agroalimentare della Provincia di Napoli rivolto agli imprenditori, finalizzato ad implementare le innovazioni digitali a partire dalle aziende agricole nella filiera agroalimentare del napoletano.

Si tratta di un’iniziativa di Confagricoltura Napoli, realizzata con l’assistenza tecnica dalla società Theorema e dedicata alle imprese socie, finanziata dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli nel quadro delle azioni dell’ente camerale per lo sviluppo delle leve competitive legate all’innovazione nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese.

“Digit Up” è totalmente gratuito e prevede per ciascuna impresa un check up digitale per la valutazione del proprio posizionamento digitale, 10 ore di formazione con esperti del settore ed un servizio personalizzato di consulenza e coaching.

Il progetto “Digit Up” è stato presentato nei giorni scorsi in videoconferenza dal presidente di Confagricoltura Napoli, Fabrizio Marzano e dal vicepresidente della Camera di Commercio Fabrizio Luongo.

“Questo è solo un primo passo - ha sottolineato il presidente Marzano - i dipendenti sono il patrimonio delle imprese agricole e il prossimo anno svilupperemo con la Camera di Commercio di Napoli un’iniziativa analoga rivolta proprio al personale delle aziende agricole che oggi più che mai hanno bisogno di giovani formati all’innovazione per poter restare competitive in un mondo in rapida evoluzione.”