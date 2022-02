"Questo reality tv è un'occasione. Serve voglia e coraggio di mettersi in gioco" Caravaggio, oggi nuovi casting per "Prenditi Cura di Me". Vigorito: in tv la nuova idea di benessere

“Cerchiamo persone che abbiano davvero voglia, e sentano l’esigenza, di mettersi in gioco. Vogliamo che questo reality tv diventi una opportunità, per ritornare ad una vita migliore, serena, fatta di coraggio e senso di riscatto”. Rosanna Vigorito oggi torna a sedere al tavolo dei giudici del casting, del reality di Ottochannel Tv canale 696, “Prenditi Cura di me”.

Un format, quello ideato dal dottore Massimiliano Gaudino, che ha il sapore del benessere mentale e fisico. 4 coach, 10 partecipanti e tanta voglia di vivere meglio con sé stessi e con gli altri. Ecco il senso di un programma, che vuole coinvolgere gli spettatori, in un viaggio televisivo, che diventi percorso di crescita interiore e benessere fisico . Si accendono anche oggi le telecamere di Ottochannel Tv nel Caravaggio Sporting Village (ingresso via Bixio, ndr), che diventa la straordinaria location del format tv, primo dedicato al percorso psicofisico. “La scorsa settimana abbiamo già incontrato numerosi aspiranti partecipanti - racconta Rosanna Vigorito -. E’ stata una giornata carica di sorprese ed emozioni.

Mi ha colpito il desiderio di tanti, di voler far parte di un progetto condiviso. Ecco, la condivisione credo, che oggi più che mai, debba diventare modello per tutti. Quello che subito mi è piaciuto di questo reality, è stato il senso stesso del programma: prendere “per mano” delle persone, per accompagnarle in un percorso, prima psicoperapico e poi fisico e di nutrizione. Al tempo stesso sabato ho capito che in viaggio ci siamo anche noi giudici, che subito ci siamo appassionati e fatti coinvolgere dalle storie, che ogni candidato ha voluto raccontare e mettere a nudo davanti le telecamere”.

E oggi ci sarà una nuova giornata di selezioni. Una nuova occasione, per quanti hanno voluto accogliere la sfida, che diventa opportunità di rinascita. “Mi entusiasma pensare alla voglia, non solo dei concorrenti, ma anche del team dei coach-giudici, di prendere parte ad un format lontano da ogni cliché -spiega Rosanna Vigorito -. Siamo diventati un gruppo affiatato. Sabato scorso è stato belle poter vivere insieme, un’avventura incredibile. Abbiamo condiviso la voglia di tante persone di voler provare a cambiare e prendere parte ad un progetto.

Si tratta di un nuovo modo di fare e intendere la televisione: più coinvolgente e avvolgente, anche per il pubblico a casa. Il Caravaggio è la location perfetta: un villaggio dello sport dove, quotidianamente, le persone vivono e affrontano le proprie personali sfide di rinascita e per il benessere. Sarà un reality votato al riscatto, con l’augurio, e un pizzico di sano e necessario ottimismo, che questa pandemia volga al termine”.