Donata alla Regione Campania una litografia della maschera del carnevale Un'immagine che racchiude le due emergenze del momento: la pandemia e la guerra in Ucraina

Una litografia della maschera del carnevale “o' sisiniello" dell'artista Carmine Ciccone e che rappresenta il triste momento dovuto sia alla emergenza sanitaria, ancora in corso, che, purtroppo, alla guerra in Ucraina, è stata donata stamattina al presidente del Consiglio regionale della Campania , onorevole Gennaro Oliviero, nel corso di una cerimonia organizzata dal consigliere regionale onorevole Francesco Iovino.

Carmine Ciccone ha realizzato la doppia figura, quella che ride e quella che piange che rappresenta contemporaneamente la gioia del carnevale e la tristezza dovuta principalmente all'invasione della Russia all'Ucraina.

“Attraversiamo un momento particolare, anche per quest'anno purtroppo non abbiamo potuto regalare momenti di gioia con la nostra kermesse che ruota tutta intorno alle sfilate dei tredici carri allegorici - dice Francesco Iovino - abbiamo voluto però dare continuità nella rappresentazione della kermesse con questa litografia per non lasciare un buco nero, e per questo abbiamo chiesto all'artista Carmine Ciccone di rappresentare il momento particolare che stiamo vivendo".

Alla cerimonia, tenutasi nella Sala Caduti di Nassirya del Consiglio regionale, hanno partecipato il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il presidente del Consiglio comunale di Saviano, Carmela Vecchione, il consigliere comunale ,Lucia Liguori, il presidente della Fondazione Carnevale ,Pasquale Napolitano, il presidente onorario della Fondazione, Donato Allocca, il vice presidente della Pro-Loco Il Campanile Ausilia Iovino, oltre all'artista Carmine Ciccone.

“Purtroppo la situazione pandemica ha reso impossibile anche per quest'anno il lavoro dei comitati e quindi la realizzazione della nostra festa. Il nostro augurio è quello che l'anno prossimo possiamo presentare la nostra manifestazione qui in questa prestigiosa sede istituzionale”, ha detto il sindaco Vincenzo Simonelli ringraziando il presidente Oliviero e il consigliere Iovino.

“Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa oggi in consiglio regionale – ha concluso il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero - una manifestazione la vostra che ha una lunga tradizione e ringrazio l'artista che ha realizzato la litografia nella quale è racchiuso purtroppo il momento particolare che stiamo vivendo, sia per l'emergenza sanitaria ma anche e soprattutto le guerra in Ucraina. L'augurio è quello di ritrovarci qui l'anno prossimo per presentare questa straordinaria kermesse”. Al termine è stata inaugurata una mostra fotografica sul Carnevale Savianese, allestita nei corridoi dell’undicesimo piano del Consiglio regionale.