Napoli, black out tra Corso Umberto e Piazza Municipio, gravi disservizi Protestano i commercianti e i residenti di una vasta zona rimasta senza corrente elettrica

Gravi disservizi sul corso Umberto I, nei dintorni di piazza Municipio. Il black out è cominciato ieri sera, intorno alle 22, la corrente elettrica è improvvisamente mancata in tutto il circondario, dalla piazza al corso, abitazioni e locali al buio, saltate anche le linee telefoniche e dunque la connessione a internet in tutta la zona. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato causato da un problema tecnico avvenuto sotto terra, nei sottopassaggi in cui passano le canaline con i cavi della corrente e delle linee telefoniche. Una situazione tragica, che sta creando disagi anche nella giornata odierna, con code lungo il vialone del centro cittadino. Intanto, in alcuni condomini della zona vengono installati generatori d’emergenza, sintomo che la risoluzione del problema non sarà vicinissima: disservizio che rischia di far passare la Pasqua al buio a diverse persone.