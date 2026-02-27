Sicurezza stradale, l’appello del Cenacolo Giuridico dell’Aci Napoli “Educazione e sinergie per fermare le stragi”

La sicurezza stradale e la promozione di una mobilità responsabile sono state al centro della riunione del Cenacolo Giuridico dell’Automobile Club Napoli, presieduto dal Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone.

"L’incontro - spiega l'Aci - ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, magistratura e scuola su un tema che continua a registrare conseguenze allarmanti. Secondo gli ultimi dati ufficiali ACI-Istat, in Italia gli incidenti stradali causano oltre 3.000 decessi e più di 230.000 feriti all’anno. Nell’area metropolitana di Napoli, in particolare, a causa di queste tragedie si contano più di cento vittime e circa 8mila feriti. Tra i giovani al di sotto dei trent’anni, i sinistri stradali costituiscono la prima causa di mortalità. Il fenomeno comporta inoltre ingenti costi sociali stimati in oltre 18 miliardi di euro annui".

Al dibattito sono intervenuti il Presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola, il Presidente della Corte di Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Monica Matano e l’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania Angelica Saggese.

“Siamo di fronte ad un fenomeno trasversale che riguarda l’intera società, nessuno escluso”, ha dichiarato il presidente Coppola.

“È indispensabile mettere in campo sinergie concrete tra tutte le articolazioni sociali e istituzionali – ha aggiunto Coppola – perché la prevenzione degli incidenti stradali è prima di tutto un dovere morale, ma anche un preciso obbligo degli enti locali chiamati a dare il buon esempio attraverso politiche di sicurezza efficaci e risorse adeguate”.

Al confronto, hanno partecipato, tra gli altri, il Sostituto Procuratore Generale di Napoli Valter Brunetti, il Procuratore Aggiunto di Nola Giuseppe Cimmarotta, il Presidente della Fondazione Castel Capuano Aldo De Chiara, il Presidente della Corte dei Conti della Campania Michele Oricchio, i Comandanti della Polizia Stradale di Campania e Basilicata Maria Pia Rossi, e di Napoli Agnese Pane, e il Consigliere di Stato Sergio Zeuli.