Verona-Napoli, Politano titolare. Anguissa verso la convocazione Azzurri chiamati a vincere per non essere risucchiati nella bagarre Champions

Un ko, quello di Bergamo, che grida ancora vendetta per come è arrivato. Il Napoli domani a Verona (fischio d'inizio alle 18) avrà grande voglia di riscatto per cancellare sconfitta e polemiche della New Balance Arena e per non essere risucchiato nella bagarre Champions.

Vincere al “Bentegodi” e perché no approfittare del risultato che verrà fuori dal big match di giornata Roma-Juventus potrebbe significare tanto in termini di classifica per gli azzurri.

La formazione di Conte non dovrebbe discostarsi molto da quella vista a Bergamo.

Tra i convocati potrebbe trovare spazio Frank Anguissa dopo un calvario di 4 mesi mentre resterà ancora fuori Scott Mc Tominay, che salterà la quarta partita di fila per l’infiammazione al gluteo.

Il Verona che sembra ormai rassegnato alla retrocessione, a meno nove dalla salvezza, dovrebbe proporre questo 3-5-2: Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr.