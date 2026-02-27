"Smartphone, social media, relazioni tossiche: liberi o tutti dipendenti?" A Gragnano, un'occasione di riflessione sull’uso dei dispositivi digitali

Alla parrocchia San Leone II di Gragnano è tutto pronto per il secondo appuntamento del percorso per genitori, adulti, educatori e insegnanti.

Dopo le numerosissime presenze che hanno segnato il primo incontro, la parrocchia San Leone II di Gragnano è pronta per il secondo appuntamento del percorso formativo “In Con Tra – Il gusto della vita”.

"Proprio la straordinaria partecipazione registrata all’esordio ha reso necessario un cambio di location, per accogliere al meglio tutti coloro che desiderano prendere parte al cammino: il nuovo incontro si terrà infatti presso l’Aula Magna plesso Roncalli. E per questo ringraziamo la dirigente scolastica Angela Renis.

Il tema scelto per questo secondo appuntamento tocca una delle questioni più urgenti e delicate del nostro tempo: Smartphone, social media, relazioni tossiche. Siamo davvero liberi o stiamo diventando tutti dipendenti?

Un’occasione di riflessione sull’uso dei dispositivi digitali, sull’impatto dei social nelle nostre vite e sulla qualità delle relazioni che costruiamo, in un contesto sociale in cui la connessione è continua ma spesso fragile sul piano umano ed emotivo.

A guidare l’incontro sarà Alessandra Rosa Rosa, che accompagnerà adulti, genitori, educatori e giovani in un confronto aperto e concreto, offrendo spunti di lettura e strumenti utili per vivere relazioni più sane, equilibrate e consapevoli.

Il percorso “In Con Tra” nasce dal desiderio di creare uno spazio stabile di dialogo e formazione per la comunità educante, un tempo mensile per fermarsi, interrogarsi e crescere insieme. Il successo del primo appuntamento ha confermato quanto sia forte il bisogno di occasioni autentiche di confronto sui temi educativi e relazionali.

L’appuntamento è per: domenica 1 marzo alle ore 20.00 nell'aula magna del plesso Rincalli.

Un invito aperto a tutta la comunità di adulti per continuare insieme un cammino che aiuta a riscoprire, anche nell’era digitale, il vero gusto della vita.