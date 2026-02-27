Torre Annunziata, approvato importante accordo con la Regione Campania

Il comune ottiene la disponibilità dell’area ex Damiano e della Darsena dei pescatori. La giunta comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato lo schema di accordo con la Regione con il quale viene aggiornata la riperimetrazione delle aree portuali di Torre Annunziata.
Con questa revisione, richiesta dal primo cittadino, la competenza amministrativa delle due aree viene trasferita dalla Regione Campania al Comune.
“Con questo accordo acquisiamo la piena competenza gestionale delle due aree, strategiche per lo sviluppo urbano e per la riqualificazione del waterfront - afferma il sindaco - L’obiettivo è riqualificare il prima possibile l’area ex Damiano per restituirla alla città”.