Codice ristretto: si presenta l'opuscolo sui diritti dei detenuti Monito del garante Samuele Ciambriello

È in programma per il 13 Aprile 2022, dalle ore 10:30, presso la sala Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania - Isola F13 del Centro direzione di Napoli, la conferenza stampa di presentazione dell’opuscolo “Codice Ristretto”, promosso dal Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, in collaborazione con il Provveditorato campano dell’Amministrazione penitenziaria, l’Osservatorio carcere dell’Unione delle Camere Penali italiane e la Camera Penale di Bologna.

Lo presenteranno, alla presenza anche delle Camere Penali campane e di diverse Associazioni di volontariato, il Garante campano prof. Samuele Ciambriello, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, l’on. Gennaro Oliviero, il Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane, l’avv. Riccardo Polidoro e il Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento, Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Campania, dott.ssa Assunta Borzacchiello.

«L’opuscolo “Codice Ristretto” sarà diffuso successivamente nelle carceri campane, quale strumento per fornire informazioni utili sui diritti dei detenuti e sulle modalità con cui tali diritti possono essere esercitati, fornendo consigli pratici sulla vita detentiva e sulle misure alternative al carcere. Non vuole sostituire la consultazione delle norme di legge, ma esclusivamente agevolare la comprensione del possibile accesso ai benefici», così il Garante campano Ciambriello.