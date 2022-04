Napoli, cavo elettrico cade sul treno della metro: cinque feriti L'incidente a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli

Circolazione sospesa dalle 12 sulla linea Napoli Gianturco - Villa Literno per la caduta del cavo della linea elettrica tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Granturco in prossimità della stazione di Napoli Garibaldi. Il cavo delle linea cadendo ha danneggiato alcuni finestrini di un treno regionale in prossimità della stazione.

Cinque persone risultano lievemente contuse e medicate sul posto. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia sono già intervenuti per gli opportuni interventi di ripristino della linea. "Resta sospesa al momento la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli Gianturco - Villa Literno dove i tecnici di Rfi stanno operando per ripristinare l’efficienza della linea e verificare le cause di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che durante i lavori condotti da una ditta esterna al Gruppo FS, in corso in piazza Garibaldi, una trivella abbia bucato la calotta della galleria sottostante colpendo e danneggiando il pantografo del treno regionale. Il pantografo dissestato, a sua volta, ha rotto il cavo dell’alta tensione elettrica che alimenta i treni, colpendo i finestrini del treno e provocando l’interruzione della circolazione" fa sapere Rfi in una nota.