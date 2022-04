Morte Maradona, otto rinvii a giudizio per omicidio colposo Termina la fase d'indagine condotta dai pm argentini sulla scomparsa del Pibe de Oro

Per la morte di Diego Armando Maradona i pm hanno emesso ben 8 rinvii a giudizio. L'accusa è quella di omicidio colposo nell'inchiesta sulla scomparsa del Pibe de Oro, avvenuta il 25 novembre 2020 in un appartamento nella località di Tigre, a pochi chilometri da Buenos Aires. Il neurochirurgo, Leopoldo Luque, la psichiatra, Agustina Cosachov, e altri 6 professionisti in ambito medico-sanitario sono stati rinviati a giudizio e rischiano condanne che vanno dagli 8 ai 25 anni di reclusione.

Omissioni e maltrattamenti ai danni del Diez, "abbonandato al suo destino, in una situazione di impotenza nel corso di uno scandaloso ricovero domiciliare, con segni inequivocabili di un prolungato periodo di agonia″. Ecco quanto emerge dalle indagini condotte dai pm argentini. Ora è attesa per la replica degli imputati, che presenteranno la difesa nelle prossime settimane con la potenziale richiesta di archiviazione della causa e con il possibile trasferimento del caso al tribunale di San Isidro, a nord della capitale argentina.