Whirlpool, ex lavoratori in piazza a Napoli con la croce 33 tavoli di trattativa come gli anni di Cristo, una vertenza estenuante per i 400 lavoratori

Ancora una Pasqua di passione quella che attende i lavoratori dell'ex stabilimento Whirlpool di via Argine, in attesa di risposte dal consorzio di imprese che aveva annunciato l’intenzione di rilevare la fabbrica di lavatrici per trasformarla in un nuovo soggetto produttivo. Questa mattina in Piazza Plebiscito, davanti alla Prefettura a Napoli, in occasione dell'ennesimo incontro sulla vertenza, hanno portato una croce.

"E' il simbolo della nostra passione operaia che vive una via crucis estenuante, fatta di 33 tavoli (gli stessi anni del Cristo messo in croce) e tanti giorni senza futuro ma carichi di speranza, quella stessa speranza che l’arcivescovo Mimmo Battaglia ha portato e visto quando è stato tra noi a celebrare - spiega Vincenzo Accurso, Rsu della ex Whirlpool - Con le sue parole oggi, nel giovedì della settimana santa, vogliamo ricordare: ‘Qui Cristo continua a essere crocifisso, nella vostra carne e nella vostra vita si ripete la passione di Cristo'”. “Ci aspettiamo – aggiunge – che con il prefetto ci sia una nuova strada. Grazie a lui stiamo avendo risposte più risolutive che speriamo portino a uno sbocco per il futuro di tutti quanti”.