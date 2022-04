Maurizio Costanzo è il direttore artistico del Palazzo Reale SummerFest 2022 Un modello culturale movimentato, attrattivo all'insegna della rinascita per Napoli

Quest’anno la direzione artistica sarà affidata a uno dei più grandi giornalisti e conduttori televisivi italiani: Maurizio Costanzo. La sua trasmissione, il talk più longevo della tv italiana – Maurizio Costanzo Show – è stato il "salotto mediatico" più importante e influente della televisione italiana e il suo modo di fare comunicazione l’ha reso uno dei creatori del giornalismo d’inchiesta e dell’approfondimento culturale più importanti della penisola.

“Palazzo Reale SummerFest è la riprova di quanto le scelte culturali diano nuovi stimoli e in particolare alla città di Napoli che sta vivendo un momento di rinascita”, ha dichiarato Maurizio Costanzo.

Il giornalista televisivo, sulla base del successo dell’edizione passata, ha deciso di accettare la direzione artistica come una nuova sfida, con l’obiettivo di far crescere una manifestazione che, grazie alla sua collaborazione, si arricchirà di altri tasselli per completare un puzzle comunicativo, culturale e musicale di respiro internazionale. Un ruolo che ha già svolto in passato in Campania in occasione del Premio Troisi e del Festival Città Spettacolo di Benevento.

Palazzo Reale SummerFest è una nuova idea per vivere le sere d’estate in città con un’offerta culturale trasversale, in un luogo d’aggregazione nella prestigiosa cornice del Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, aperto eccezionalmente la sera, per dibattere di temi sociali di attualità, assistere a reading teatrali e live exhibitions, in un momento in cui il bisogno di aggregazione, dopo l’isolamento pandemico, è sempre più sentito.

Quattro serate alla settimana dal mercoledì al sabato con programma che si preannuncia ricco di eventi culturali e musicali, con grandi ospiti e performance indimenticabili, di nuove proposte e celebrità del mondo della musica e dello spettacolo.

Un evento che lo scorso anno ha dato vita a un modello culturale movimentato, attrattivo, accessibile a tutti e che accontenta varie fasce di pubblico, arricchito dagli aperitivi che iniziano alle ore 18.00 e con la possibilità di ricevere, con il biglietto un ingresso, omaggio per visitare il Palazzo Reale durante gli orari di apertura.

Nella scorsa edizione si sono svolti, in tre mesi di programmazione, 42 eventi con più di 50 artisti e personaggi del mondo della cultura ai quali hanno assistito oltre 45mila persone.

Tra gli ospiti che calcheranno il palco del Palazzo Reale SummerFest 2022 Marco Travaglio, Enrico Brignano, i Foja, Fiorella Mannoia, Jimmy Sax e due serate speciali dedicate una a Luciano de Crescenzo e l’altra che rappresenta una sorpresa ancora da svelare.