Asfaltatura a macchia di leopardo per colpa degli incivili della sosta E' accaduto a Napoli nel quartiere di Santa Lucia

Nel quartiere napoletano di Santa Lucia gli addetti della Napoli servizi sono stati costretti ad effettuare un intervento di asfaltatura della strada a macchia di leopardo a causa della sosta selvaggia.

Infatti come ha segnalato un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, in via Marino Turchi, nonostante un avviso di rimozione forzata a causa dei lavori, due auto sono rimaste parcheggiate sul tratto interessato dagli interventi di asfaltatura e gli operai hanno dovuto quindi procedere ad asfaltare la strada aggirando gli ostacoli.

“Abbiamo segnalato l’accaduto alla Polizia Municipale chiedendo che i proprietari delle due vetture vengano sanzionati e denunciati per interruzione di pubblico servizio.

È l’ennesimo episodio che testimonia il menefreghismo, l’inciviltà e l’irresponsabilità di certe persone che stanno rendendo la nostra città invivibile. Servono le maniere forti.”- le parole di Francesco Emilio Borrelli e dei consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.