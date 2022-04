Concerto di Pasqua all'arciconfraternita dei pellegrini a Napoli Domenica 17 aprile alle ore 10.30 nella chiesa della Santissima Trinità

Il coro polifonico dell'arciconfraternita dei pellegrini si esibirà dopo la celebrazione della santa messa di pasqua celebrata da don Tonino Palmese

All'arciconfraternita dei pellegrini domenica 17 aprile alle ore 10:30 nella chiesa della Santissima Trinità (si accede dal cortile dell’Ospedale “Pellegrini”) don Tonino Palmese presiederà la celebrazione della Santa messa di pasqua animata dal coro polifonico dell’arciconfraternita.

Durante e dopo il rito religioso il coro polifonico, diretto dal maestro Ernesto Pagliano, eseguirà melodie pasquali di J.S.Bach, M. Greiter, J.P.Lécot, D. Bartolucci, Giuseppe Oltrasi, W.A.Mozart, A.Vivaldi, J.L. Bach e dal repertorio Gregoriano. L’ingresso è libero.

L’augustissima arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, antica e vivace istituzione culturale e caritativa, nata nel 1578 per offrire accoglienza e conforto a pellegrini e viandanti e, dai primi anni dell’ottocento al 1970, ospedale sanitario aperto gratuitamente agli indigenti, oggi anima iniziative culturali e di solidarietà. In particolare dedica il suo impegno ai minori del centro storico, alle famiglie in difficoltà e offre prestazioni sanitarie d’eccellenza a tariffe popolari. Sede di un rilevante complesso museale promuove la crescita umana e culturale della comunità cittadina, proponendo incontri e iniziative aperte a un pubblico vasto ed eterogeneo.