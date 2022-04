Musei chiusi e trasporti pubblici ridotti nel periodo pasquale: è protesta Europa Verde: "Le città turistiche non eliminano i servizi nei periodi festivi"

"Napoli città turistica, attraente e attrattiva dovrebbe essere all'altezza delle aspettative, e invece questo weekend di Pasqua e Pasquetta registriamo, ancora una volta, una diminuzione o addirittura un azzeramento dei servizi, e soprattutto dei trasporti pubblici, ed una chiusura di gran parte dei musei e delle bellezze della città.

Si sa che quando tutti sono in vacanza le attività e gli esercizi, legati in qualche modo al comparto del turismo, lavorano il doppio o il triplo; e guadagnano, ovviamente, di più, in modo proporzionale agli sforzi messi in campo.

Qualsiasi privato che opera in questo settore lo sa e non si sognerebbe mai di restare chiuso in un giorno di festa con tanti turisti per le strade, sarebbe un suicidio per la sua attività.

Essere una città a misura di turista è una sfida importante ma bisogna saper essere all'altezza. Chiudere trasporti, musei e servizi nei giorni di pasqua non è lungimirante. Per non parlare degli info point praticamente inesistenti.

Le città turistiche sono aperte nei giorni festivi e i servizi a pieno regime. Se non lo si capisce vuol dire che non si è lungimiranti nel progettare il futuro" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce campano del Sole che Ride Fiorella Zabatta.