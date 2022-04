Napoli. Funicolare Mergellina, prima corsa dopo 2 anni. Manfredi: passi avanti Ma dal 30 settembre chiude la Funicolare di Chiaia per sei mesi

Riaperta al pubblico da oggi la Funicolare di Mergellina, chiusa per mancanza di personale di manutenzione e per la pandemia da 2 anni. La prima corsa inaugurale 9,30. Il treno è partito dalla stazione di via Manzoni. A bordo il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'Assessore a Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza e l'Amministratore Unico Anm Nicola Pascale.La Funicolare di Mergellina era già entrata in funzione dall'inizio di aprile, con le corse in pre-esercizio. I treni viaggiavano senza clienti, per fare tutte le verifiche tecniche, ed evitare eventuali intoppi all'apertura al pubblico. Il Comune ha spiegato che sono state "effettuate positivamente tutte le verifiche richieste dall'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria" e sono stati "realizzati i necessari lavori di manutenzione, la Funicolare può così aprire in piena sicurezza, grazie alle nuove assunzioni di personale specializzato ed in base ad un accordo sindacale".

"E' una giornata positiva. Ringrazio l'Anm e i lavoratori per il loro forte impegno" ha dichiarato Gaetano Manfredi partecipando al riavvio della Funicolare che collega la parte alta di Posillipo al lungomare. "E' stato uno sforzo - ha detto il sindaco- per potenziare il servizio trasporti napoletano, un lavoro che richiede organizzazione e investimenti d quindi e' un percorso lungo. Oggi diamo un segnale importante ai cittadini che ci chiedevano questa riapertura, ci eravamo impegnati a farlo per l'estate e ci siamo riusciti prima. Ringrazio tutti in questa giornata che da' un segnale di fiducia sul servizio in citta'. In generale su Anm serve un accordo piu' complessivo con i lavoratori, mi auguro che con risorse maggiori il management riuscira' a farlo nei prossimi mesi, perche' le prossime feste siano con una piena efficienza dei trasporti".

Ma mentre riapre Mergellina, dal 30 settembre chiuderà la Funicolare di Chiaia per 6 mesi per la manutenzione ventennale. Scade infatti, la quarta e ultima proroga concessa dal ministero dei Trasporti. I lavori di manutenzione sarebbero dovuti partire nel 2017, ma sono slittati di anno in anno, fino ad arrivare al 2022. Il tempo massimo concesso dal ministero per la proroga è di 5 anni. Non ci saranno, quindi, nuovi rinvii, secondo Anm.

L'impianto che collega piazza Amedeo a via Cimarosa al Vomero sarà rimesso a nuovo, con l'ammodernamento di tutti gli strumenti tecnici, dall'argano alle funi, ai vagoni. Lavori per 5,8 milioni di euro indispensabili per avere il nulla osta del ministero dei Trasporti a proseguire il servizio di trasporto pubblico. Dal 2018 la Funicolare di Chiaia svolge servizio in orario 7-22. Non è stato possibile ripristinare il precedente orario di esercizio 6,30-00,30, a causa della mancata sostituzione del personale andato in pensione. Quella della Funicolare di Chiaia sarà anche l'ultima revisione generale delle 4 funicolari negli ultimi anni, visto che la Centrale, Montensanto e Mergellina sono già stare rifatte.

E sono ancora molte le criticità sul fronte trasporti. Nel giorno della riapertura della funicolare di Mergellina si ferma la linea 1 della metropolitana. Stop a tutti i treni per un guasto alla centrale di controllo dei Colli Aminei. Dalle 8.55 tutte le fermate sono chiuse.