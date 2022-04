Bagnoli, il sindaco di Napoli incontra le associazioni del territorio Il confronto alla vigilia dell'apertura del cantiere per il restyling del Sin

Domani pomeriggio a Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in qualità di Commissario straordinario del sito di interesse nazionale di Bagnoli, incontrerà una delegazione delle associazioni impegnate sul territorio per confrontarsi sulle scelte da operare in tema di riqualificazione e sull'intero quartiere.

Parteciperanno i rappresentanti di Comitato Pro Coroglio, Invictus APS, Mai più Amianto APS, Rinascita Flegrea, Circolo Ilva e Osservatorio popolare nonché Don Marco Mascia, Parroco della Chiesa S. Maria dell’Arco a Campegna, ed un rappresentante della Diocesi di Pozzuoli.

L'incontro alla vigilia della partenza dei lavori di restyling nel Sin di Bagnoli-Coroglio. Si tratta della manutenzione ordinaria e straordinaria nella zona gestita da Invitalia, curati dai tecnici della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta. L'intervento avverrà in più fasi durerà un anno. Saranno interessate via Coroglio, via Leonardi Cattolica e via Diocleziano cioè le arterie che costeggiano l'ex area Italsider.

Si comincia da via Coroglio, lato acciaierie, e si proseguirà rifacendo 100 metri alla volta. Questa prima fase dovrebbe terminare il 9 luglio prossimo. La carreggiata sarà ridotta per consentire il passaggio dei veicoli con il doppio senso di marcia nei tratti interessati di volta in volta dai cantieri.

I lavori saranno sospesi solo per il Giro d'Italia 2022 che il 14 maggio prossimo passerà proprio in quelle strade.