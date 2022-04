La regione approva bando illuminazione dei monumenti per il 2022 Appello ai comuni e alle soprintendenze a partecipare

La Regione Campania ha approvato, con decreto dirigenziale n. 27 dell'8.4.2022, pubblicato sul Burc n. 36 dell'11.4.2022, l’avviso pubblico relativo al fondo a sportello per sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali, dirette a garantire un’adeguata illuminazione ai monumenti ai sensi della legge regionale n. 27/2019 - Art. 1, c.11.

Il Progetto, il cui scopo è la valorizzazione dei monumenti e l’aumento della sicurezza urbana, fu presentato nel 2019 dal Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed approvato in finanziaria regionale per il triennio 2020-2022 e per cui è stata stanziata una cifra di 300 mila euro annui.

“Invitiamo i comuni, le soprintendenze e tutti gli enti pubblici che gestiscono siti monumentali nel nostro territorio regionale a partecipare al bando. Questo progetto, da noi fortemente voluto, garantisce attraverso l’illuminazione dei siti monumentali una maggiore sicurezza nelle città, rappresentando un deterrente contro i vandali e gli incivili, e soprattutto valorizzerà gli stessi monumenti che sono di vitale importanza per il nostro patrimonio artistico e culturale e rappresentano una delle maggiori risorse nell’ambito del settore del turismo. “-dichiara il Consigliere Borrelli