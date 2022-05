"Bene apertura pronto soccorso Monaldi ma non basta" I policlinici napoletani sono oramai tra i pochi in Italia senza pronto soccorso.

"Bisogna decongestionare il pronto soccorso del Cardarelli con azioni mirate che spingano i cittadini ad andare in altri presidi e contemporaneamente aumentando l'offerta visto che per diversi motivi negli ultimi anni molti presidi sono stati chiusi. Ottima l'ipotesi dell'apertura del pronto soccorso al Monaldi ma non basta.

I policlinici napoletani sono oramai tra i pochi in Italia senza pronto soccorso. Un triste primato dovuto alla potentissima gestione baronale che non è disponibile a rinunciare ad antichi privilegi. Surreale la vicenda del policlinico Vanvitelli che doveva entrare nella rete di emergenza dopo l'estate 2021. Addirittura per ben due volte era stata annunciata l'apertura questo pronto soccorso che avrebbe decongestionato la pressione ospedaliera nel centro storico dove la chiusura degli Incurabili e del San Gennaro ha creato non pochi problemi.

Inoltre avere un pronto soccorso nel secondo Policlinico sarebbe fondamentale per due ragioni. Infatti non solo servirebbe a decongestionare il lavoro del Cardarelli ma sarebbe utilissimo per la formazione dei medici che, a oggi, possono specializzarsi soltanto grazie a una convenzione che si rinnova di anno in anno proprio con il Cardarelli.

L'aggiornamento del piano ospedaliero regionale del dicembre 2018, ha inserito proprio le due aziende ospedaliere universitarie nella rete di emergenza. Entrambe le aziende però con azioni burocratiche- baronali sono riuscite a non fare niente e a non aprire i pronto soccorso. Uno sconcio" ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli membro della commissione sanità.