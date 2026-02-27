Nel porto l’imboscata, la donna presa di sorpresa: le immagini raccontano tutto Arrestato stalker. La vittima è l’ex moglie che, racconta il referto medico, ne avrà per 21 giorni.

"Atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, rapina impropria, lesioni personali, violenza privata" sono questi i reati contestati a un 43enne nel verbale di arresto dei carabinieri della stazione di Bacoli che hanno portato. La vittima è l’ex moglie che, racconta il referto medico, ne avrà per 21 giorni.



La signora ha 44 anni. Separata da circa 2 anni dal padre dei suoi figli di 18 e 12 anni, non riesce più ad avere una vita libera. L’ex non accetta la fine della separazione e la segue costantemente.

Sul posto di lavoro, sotto casa ma anche mentre guida. La donna è sempre “scortata” dagli occhi molesti dell’ex marito. Non solo appostamenti ma anche urla, offese e minacce condiscono la vita della 44enne.

A nulla sono valse le 4 denunce che la donna ha fatto nei suoi confronti tra fine e inizio anno, anche nel giorno di Natale.