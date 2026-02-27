Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: cerimonia di Firma e consegna Bandiere L'evento al Real Albergo dei Poveri

Entra nel vivo il percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L'appuntamento è per la prossima settimana con un evento che segna l'inzio di una lunga serie di iniziative programmate nel capoluogo partenopeo. Lunedì 2 marzo, infatti, si svolgerà la cerimonia di Firma della Targa d’Argento e Consegna delle Bandiere. Come detto, si tratta di una serie di eventi particolarmente attesi dal mondo dello sport ma che si auspica diventino anche importante vetrina per far conoscere ai tanti atleti che arriveranno le bellezze di Napoli e della Campania.

Nella suggestiva cornice del Real Albergo dei Poveri il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora Emanuela Ferrante daranno ufficialmente il via al percorso istituzionale che vedrà Napoli protagonista del panorama sportivo internazionale nel 2026.

Il programma e le istituzioni

La cerimonia sarà aperta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, i quali illustreranno la visione e gli obiettivi che la città si prefigge di raggiungere attraverso questo titolo europeo.

Durante l'incontro si svolgeranno due passaggi fondamentali: la Firma della Targa d’Argento (atto formale che suggella l'impegno dell'Amministrazione nel promuovere i valori dello sport, dell'inclusione e del benessere sociale). A seguire, è prevista la Consegna delle Bandiere: un momento simbolico che ufficializza il ruolo di Napoli come punto di riferimento sportivo per l'intero continente.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con Aces Europe, il Coni (Comitato Regionale Campania) e l’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).