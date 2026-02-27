Napoli: carabinieri sequestrano 35 proiettili e 66 dosi di droga Controlli a tappeto nella zona est della città

Siamo nella periferia est della città: Poggioreale, Ponticelli e Barra le zone d’interesse dove militari hanno svolto un’attività coordinata per contrastare la criminalità diffusa.

Identificate 87 persone. Ispezionati 41 veicoli, 5 gli esercizi commerciali controllati. 6 le persone denunciate per furto di energia elettrica, evasione e guida senza patente reiterata nel biennio. 6 le persone segnalate per uso di droga.

Un 52enne è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari: era da un vicino di casa. “E’ mio figlio” - ha dichiarato il detenuto riferendosi al vicino - “potete chiudere un occhio?” la sua richiesta.

Osservato speciale il rione Conocal. Nell’area comune del parco trovata una scatola con 35 proiettili e un involucro con 66 dosi di droga, hashish e marijuana, pronte per la vendita e 1 panetto di hashish ancora da tagliare. 262 grammi il peso complessivo. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri.