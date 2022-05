Videosorveglianza e chiusura notturna per la Galleria Umberto a Napoli La decisione del prefetto Claudio Palomba e del sindaco Gaetano Manfredi

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ed il sindaco del comune di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno presieduto un nuovo incontro del tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria Umberto I.

Alla riunione hanno partecipato gli assessori all'Urbanistica, Laura Lieto, alla Polizia municipale ed alla Legalità, Antonio De Iesu, il capo di gabinetto del sindaco, Maria Grazia Falciatore, il soprintendente Archeologia, Belle arti e paesaggio, Luigi La Rocca, il presidente della Camera di commercio, Ciro Fiola, la presidente dell'Aicast, Liliana Langella, il vicepresidente di Confcommercio, Luigi Muto, un rappresentante della zona telecomunicazioni Campania Molise, Andrea Affinito, e gli amministratori di alcuni dei condomini che insistono nella Galleria.

«Nel corso della seduta, - si legge in una nota della Prefettura - nella quale è stata unanimemente riconosciuta l'utilità del progetto soprattutto sotto il profilo della valorizzazione e recupero del sito, è stato esaminato lo stato di avanzamento dei progetti in atto per il recupero architettonico del pavimento e della volta. In particolare, il Comune ha assicurato l'avvio di interventi emergenziali su quest'ultima allo scopo di eliminare le infiltrazioni. Il sindaco ha confermato l'impegno fattivo dell'Amministrazione sulle rispettive competenze. A breve saranno infatti effettuati sopralluoghi sul lucernario per verificare i lavori da realizzare».

«Inoltre è stata proficuamente discussa la possibilità di attivare un servizio di guardiania notturna per un periodo di prova di sei mesi con spese a carico dei condomini e con il sostegno contributivo dell'Aicast e della Banca di Italia. È stato, altresì, presentato il progetto di implementazione e adeguamento della videosorveglianza del sito realizzato dalla zona telecomunicazioni Campania Molise. Si è, inoltre, discussa la possibilità di chiusura di alcuni varchi di accesso alla Galleria durante le ore notturne» conclude la nota.