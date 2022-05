Ranieri ringrazia i sanitari del Cardarelli: dedizione e affetto con i pazienti Dopo la caduta dal palco l'artista ringrazia. "Costola rotta e dolore al braccio, ma sto bene"

"Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore". Così Massimo Ranieri oggi su facebook ha voluto ringraziare i sanitari del Cardarelli per le cure ricevute, dopo essere caduto dal palco del teatro Diana di Napoli, durante un suo spettacolo. In questi giorni tanti messaggi per lui di vicinanza di fans e amici, artisti e personaggi pubblici.