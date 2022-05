Europa Verde in difesa dell’albero ultracentenario di Piazza degli Artisti "Avviata una petizione per chiedere di salvarlo"

Domani, domenica 15 maggio Europa Verde alle 11 scenderà in piazza in difesa della Phytolacca Dioica di Piazza degli Artisti, albero ultracentenario tra i 200 alberi monumentali della Regione Campania.

Con un simbolico abbraccio, gli attivisti del partito del Sole che ride chiedono verifiche sulla stabilità, l’allargamento della base permeabile ed un intervento mirato che gestisca gli eccessivi ricacci causati dalle capitozzature degli ultimi anni.

“Abbiamo avviato una petizione per chiedere al sindaco ed all’assessore competente di intervenire verso il degrado in cui versa il Patriarca Verde del Vomero. Chiediamo rispetto per l’ultimo albero rimasto nella piazza dopo l’abbattimento di sei palme infestate dal punteruolo rosso.”-spiega Nelide Milano, coportavoce cittadina di Europa Verde –“Non possiamo permettere che un monumento naturale, testimone del nostro passato biologico, resti transennato per mesi e con la base ridotta discarica.

Non accettiamo che venga trattato come un elemento di disturbo per la viabilità, chiediamo che venga valorizzato e rispettato come la legge ed il buon senso impongono.” All'iniziativa parteciperanno il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, quello comunale Luigi Carbone e il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta.