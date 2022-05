Vittime innocenti della criminalità. De Luca incontra i familiari Nell'aula De Sanctis l'incontro

"Abbiamo incontrato questa mattina in sala De Sanctis i familiari delle vittime innocenti della criminalità. La Regione Campania, attraverso la fondazione Fondazione Polis, elargisce annualmente borse di studio e percorsi formativi ai familiari. Quest’anno sono 370 le misure formative di sostegno erogate a favore di altrettanti familiari di vittime innocenti della criminalità. Siamo l’unica Regione d’Italia che, grazie ad una legge approvata nel 2018, mette sullo stesso piano tutte le vittime innocenti, da quelle per reati di criminalità comune e di femminicidio a quelle per mafia e terrorismo, e fornisce uguale sostegno ai familiari. Ci pare questo un fatto di grande civiltà. Perdere una persona cara, in maniera violenta, per un gesto criminale, è un dolore che non ha risarcimento per i familiari. Il nostro è un piccolo gesto di solidarietà, per non far sentire solo nessuno e dare a tutti una spinta ad andare avanti.". Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca.