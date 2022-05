Mobilitazione di Europa Verde sulle spiagge di Posillipo e Napoli Borrelli: "Bene presenza di forze dell'ordine e capitaneria sui lidi"

Sabato e domenica i militanti di Europa Verde saranno sui lidi di Posillipo e dell'intera città per distribuire volantini contro la violenza dilagante e la sicurezza sulle spiagge.

"Quello che è successo nel weekend scorso a Marechiaro e sul lido delle Monache era purtroppo ampiamente prevedibile. Da tempo segnaliamo la deriva violenta e criminale che vive la nostra città dove procurarsi un'arma e portarla con se è la cosa più normale del mondo.

E' bene ricordare a tutti che negli ultimi anni nella nostra città sono stati celebrati baby rapinatori e figli di camorristi con murales, altarini e cortei pubblici. La città è invasa da scritte che inneggiano a baby boss. Su tik tok chi mostra di essere un delinquente o un camorrista viene osannato. I radical chic perbenisti hanno impedito di far andare avanti le azioni per levare la patria potestà ai figli dei boss subito dopo la nascita. Insomma la nostra società ha fatto di tutto per difendere i criminali e abbandonare le vittime. Questa deriva era inevitabile.

Solo con la tolleranza zero, con le pene certe, con l'amento delle carceri e con la sottrazione dei figli ai clan si potranno ottenere dei risultati. Altrimenti non potremo neanche più andare a farci un bagno a mare senza correre il rischio di essere aggrediti o accoltellati" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e i due municipali del Sole che Ride Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.