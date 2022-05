Napoli, circolazione sospesa, inferno alla stazione Montesanto Un guasto al treno causa insofferenza, centinaia di utenti costretti ad aspettare col caldo

Ore 18.30 di mercoledì 18 maggio 2022. "La stazione EAV di Montesanto in questo momento è l'inferno. Centinaia di persone, la stragrande maggioranza di ritorno da lavoro, stanca ed incazzata, e col caldo che non aiuta, ammassate da un'ora e mezza in attesa di quel treno che non arriva. Guardie giurate e dipendenti EAV, logicamente incolpevoli, presi di mira dalle bestemmie e dalle imprecazioni dei viaggiatori. Nessuno sa quando arriverà, e poi ripartirà, il prossimo treno".

Così in una nota Marco Sansone dell'Usb Trasporti che testimonia la grande insofferenza degli utenti all'ora di punta. "Causa treno in avaria, la circolazione è sospesa - avvisa la voce dall'altoparlante. La rabbia di chi aspettava da più di un'ora ha preso il sopravvento con urla e schiaffi sulle vetrate. C'è chi pretende il rimborso del biglietto, chi addirittura dell'abbonamento, chi scavalca i tornelli per cercare una via di fuga, un'alternativa. Un coraggiosissimo dipendente EAV affronta la folla inferocita per spiegare loro che si sta cercando di risolvere il disservizio - racconta ancora Sansone - ma quando la voce pre registrata dell'alto parlante ricorda ai viaggiatori che è obbligatorio obliterare il biglietto, vi lascio immaginare la reazione... Indegno, altro che primi in Italia come trasporti. Ditelo a Vincenzo De Luca" conclude l'esponente dell'Usb.