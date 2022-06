Napoli, ripartono i cantieri da Via Caracciolo alla Galleria Laziale L'assessore Cosenza: la manutenzione si conferma una delle priorità dell'amministrazione

Ripartono una serie di cantieri a Napoli. A partire da lunedì 6 giugno, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Edoardo Cosenza, "si riattiva il cantiere per la manutenzione del marciapiede di via Caracciolo, che era stato temporaneamente smobilitato in occasione del Giro D’Italia. A partire dalle ore 21, sempre del 6, e fino alle 12 del giorno successivo, via Arcoleo sarà interessata dai lavori di posa dello strato di usura della pavimentazione stradale. L'intervento sarà eseguito a traffico aperto con parzializzazione della carreggiata".

Non solo: dal 6 e fino al 24 giugno (nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 18), sarà interrotta la circolazione nella corsia preferenziale della Galleria di Posillipo (cosiddetta Laziale) per consentire l'installazione dell'impiantistica di monitoraggio del traffico.

"Nella prossima settimana - dichiara l'assessore Cosenza - termineranno i lavori di manutenzione straordinaria di via Janfolla a Miano. Da una decina di giorni sono ripresi i lavori relativi all'abbattimento del viadotto di via delle Repubbliche Marinare a Barra, in particolare della spalla in cui erano stati ritrovate tracce di materiale da rimozione controllata. I lavori continueranno per tutto il periodo estivo", ha fatto sapere l'esponente della giunta di Palazzo San Giacomo.

"La manutenzione delle strade cittadine - ha dichiarato l’assessore Cosenza - si conferma una delle priorità dell’amministrazione".