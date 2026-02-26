Detenzione e traffico di sostanze stupefacenti: ancora un arresto a Napoli Manette per un 38enne

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un’auto con a bordo il predetto che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia della sua autovettura nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento fino a quando, in via Arenaccia, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana del peso complessivo di 18 grammi circa e di 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.