Referendum, Nappi: "Votare "Sì" per una giustizia più giusta"

Parla il vice coordinatore Lega Campania e comitato per il sì “Lettera150”

L'intervento

Napoli.  

"L'unica strada da percorrere per l'affermazione di una giustizia più giusta, per una magistratura finalmente libera dalle correnti e per la garanzia e la tutela di un diritto fondamentale del cittadino, è quella che impone di votare 'Sì' al referendum del 22 e 23 marzo.

È la strada che abbiamo percorso anche oggi, ribadendo contenuti rispetto alle falsità diffuse da chi, per mera ideologia e  posizionamento politico, e non avendo altri argomenti, continua ad inquinare i pozzi.

Noi continuemo con questa battaglia di civiltà, la stessa che la Lega sta portando avanti con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro Giuseppe Valditara, alla guida dell’Associazione ‘Lettera150’".

Lo dichiara Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e Comitato per il sì “Lettera150”, nel corso dell'iniziativa "Conoscere il NO per votare SÌ".
 

