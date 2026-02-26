Referendum, Nappi: "Votare "Sì" per una giustizia più giusta" Parla il vice coordinatore Lega Campania e comitato per il sì “Lettera150”

"L'unica strada da percorrere per l'affermazione di una giustizia più giusta, per una magistratura finalmente libera dalle correnti e per la garanzia e la tutela di un diritto fondamentale del cittadino, è quella che impone di votare 'Sì' al referendum del 22 e 23 marzo.

È la strada che abbiamo percorso anche oggi, ribadendo contenuti rispetto alle falsità diffuse da chi, per mera ideologia e posizionamento politico, e non avendo altri argomenti, continua ad inquinare i pozzi.

Noi continuemo con questa battaglia di civiltà, la stessa che la Lega sta portando avanti con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro Giuseppe Valditara, alla guida dell’Associazione ‘Lettera150’".

Lo dichiara Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e Comitato per il sì “Lettera150”, nel corso dell'iniziativa "Conoscere il NO per votare SÌ".

