Acerra, caso tributi: nota di chiarimento dell'amministrazione comunale "Indagini in corso per accertare ogni responsabilità"

“In merito alle notizie pubblicate a mezzo stampa e ai relativi commenti di provenienza politica inerenti a quanto accaduto nei locali dell’Ufficio Tributi nella giornata di Mercoledì 25 Febbraio, si precisa che il comportamento di ogni consigliere comunale di questa maggioranza è sempre stato improntato ad uno spiccato senso delle istituzioni, con l’unico obiettivo di svolgere il proprio mandato con impegno concreto.

Le questioni oggetto di pubblica discussione in queste ore devono essere affrontate nel rispetto delle procedure previste. Il tentativo in atto di screditare il lavoro serio ed affidabile di questa maggioranza e di ogni singolo consigliere comunale è sconcertante, a maggior ragione quando è in corso un’indagine di polizia giudiziaria, all’esito della quale verranno accertate eventuali responsabilità personali. Un esecrabile sciacallaggio per il quale l’amministrazione difenderà il proprio operato in tutte le sedi. L’amministrazione comunale, infatti, respinge fermamente qualsiasi forma di strumentalizzazione per una vicenda in cui tutti i soggetti coinvolti sono chiamati a svolgere il proprio ruolo in maniera chiara e professionale, senza lasciare spazio a fuorvianti interpretazioni di sorta e a pericolose imprecisioni a carattere screditante. Il mio invito, pertanto, alle forze politiche e agli organi di stampa, è di mantenere un confronto aperto, fondato sul rispetto reciproco, lontano dal pensiero dominante e basato sui fatti, per un’informazione che deve essere sempre corretta e completa”.