Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato La polizia arresta un 29enne

La polizia ha arrestato un 29enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato l'uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, si è rintanato all’interno di un locale in stato di abbandono nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno prontamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 13 involucri di crack e di una banconota di 10 euro.