Funerali di Liliana De Curtis: l'applauso del Rione Sanità per la figlia di Totò Oggi nella Chiesa di Santa Maria Dei Vergini l'ultimo saluto alla figlia del Principe della Risata

Applausi e commozione a Borgo Vergini, nel cuore di Rione Sanità a Napoli, per i funerali di Liliana De Curtis la figlia di Totò, morta ad 89 anni. Riposerà accanto al padre Liliana, che ha speso la sua vita per promuovere, tutelare e custodire la memoria artistica, di uno dei giganti del cinema e teatro italiano. Tanta gente comune ha voluto dare l’ultimo saluto alla figlia del principe della risata, che viveva a Roma, ma che ha sempre avuto un legame vivo e fortissimo con la città di Napoli, il rione Sanità, dove era nato e vissuto suo padre. Le esequie si sono tenute nella chiesa di Santa Maria dei Vergini, dopo che il feretro è arrivato a Napoli direttamente da Roma. La salma di Liliana De Curtis al termine del rito religioso sarà portata nel cimitero Vecchio di Poggioreale, dove si trova la cappella della famiglia De Curtis, nella cosiddetta "zona degli Illustri", dove sono seppelliti personaggi famosi della città. La chiesa dei Vergini dove si sono tenute le esequie si trova a pochi passi da quella in cui avvenne il famoso "funerale senza il morto" di Totò: il principe della Risata ebbe infatti tre funzioni funebri. La prima a Roma, una seconda alla Basilica del Carmine a Napoli e una terza funzione nel suo rione , la Sanità. La bara era vuota perché la salma era già stata tumulata nel cimitero del Pianto di Napoli.Tante le attestazioni di cordoglio per la figlia del celebre attore, morta a 89 anni, una vita spesa per tenere alta e viva la memoria del genitore.

''Un grande orgoglio, mia madre mi lascia una grande testimonianza", il commento della figlia Elena Anticoli de Curtis stamane ai funerali, che ne ha raccolto il testimone alla guida della Fondazione dedicata a Toto' e la battaglia per la realizzazione di un Museo. Per l'altro figlio, Antonello Buffardi de Curtis "la questione del museo Toto' - ha commentato con amarezza - e' ormai una barzelletta, ma vogliamo credere nei miracoli''. Poi ha ricordato il grande legame tra Toto' e la sua unica figlia. "E' stato il grande amore della sua vita e cosi' anche per Liliana'". L'amico attore Enzo Decaro, che con Liliana ha collaborato, sottolinea "l'importanza dello studio di Antonio de Curtis come poeta e filosofo aspetto a cui la figlia teneva molto". Nella piccola folla l'attore Giacomo Rizzo, il vicesindaco Mia Filippone (''il museo e' indispensabile e necessario'', ha detto).