Concerto di Vasco a Napoli, metro Linea 2 aperta fino all'1 di notte In accordo con regione e Comune sono state istituite corse aggiuntive per gli spettatori

Corse metropolitane straordinarie dopo il concerto di Vasco Rossi in programma martedì 7 giugno allo stadio Diego Armando Maradona.

In accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, per consentire un più agevole deflusso degli spettatori Trenitalia farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio.

Saranno 22 le corse supplementari complessive in partenza da Napoli Campi Flegrei: 16 verso Napoli San Giovanni Barra e 6 in direzione Pozzuoli in orario compreso tra le 23.00 e le 01.00 del giorno 8.

Il biglietto del treno, che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta.

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. La fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 22.30

Intanto il rocker dalla sua pagina facebook suona la carica dei fans.

"Domani si torna allo Stadio di Napoli!! - scrive - L'ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare.. praticamente tu ti puoi fermare... perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo".