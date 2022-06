Università, la Federico II compie 798 anni e premia i laureati illustri Quest'anno i premiati sono 39, 23 studentesse e 16 studenti, più della metà nati nel terzo millennio

Quest'anno l'università di NAPOLI Federico II compie 798 anni. Per festeggiare è stata organizzata una due giorni di eventi, iniziata ieri e che terminerà oggi, venerdì 10 giugno.

Oggi pomeriggio, alle 15, nell'aula Pessina, nella sede centrale dell'ateneo in corso Umberto I, 40, il rettore Matteo Lorito insieme alla prorettrice e presidente della commissione F2 Cultura Rita Mastrullo e ai presidenti delle Scuole Maria Triassi (di Medicina e Chirurgia), Stefano Consiglio (di Scienze Umane e Sociali), Gioconda Moscariello (Politecnica e delle Scienze di Base) e Giuseppe Cringoli (di Agraria e Medicina Veterinaria), introdurrà la premiazione degli studenti meritevoli.

Quest'anno i premiati sono 39, 23 studentesse e 16 studenti, più della metà sono nati nel terzo millennio. Sedici sono di lauree triennali, 17 di lauree magistrali e sei di lauree a ciclo unico. Sono studenti che alla data del 31 ottobre 2021 avevano superato tutti gli esami previsti con una votazione superiore a quella media del corso di studio.

Al termine della consegna delle pergamene e dei premi, verrà proiettato il messaggio di saluto e di augurio agli studenti di Roberto Carlino, giovane laureato illustre federiciano, ingegnere aerospaziale scelto dalla Nasa per la missione simulata su Marte cominciata pochi giorni fa, il 27 maggio, per cui è in isolamento nel centro aerospaziale di Houston.

Dall'aula Pessina gli studenti meritevoli Adriano D'Acunzo (Cdl in Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali), Angelo Di Porzio (Cdl in Ingegneria dell'Automazione e Robotica), Francesco Silvestro (Cdl in Medicina e Chirurgia in lingua inglese - Medicine and Surgery), Mariachiara Pascucci(Cdl in filologia Moderna), Federica De Rosa (Cdl in gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali) e Francesca Pagano (Cdl in Giurisprudenza) si sposteranno nell'aula magna storica dove si svolgerà la cerimonia di premiazione dei laureati illustri a cui porranno una domanda, ciascuno secondo i propri studi.

Dall'aula Pessina si potrà seguire la premiazione in videocollegamento. Nell'aula magna storica, alle 16:30, il rettore e la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa daranno il via alla cerimonia di premiazione dei laureati illustri che quest'anno sono Paolo Ascierto, per i suoi meriti nell'ambito della medicina, Miriam Candurro, per i suoi meriti nell'ambito delle arti e dello spettacolo, Sergio Costa, per i suoi meriti nell'ambito della scienze agrarie, Luciana Lamorgese, per i suoi meriti nell'ambito della Giurisprudenza, Massimo Moschini, per i suoi meriti nell'ambito dell'ingegneria, e Claudio Tesauro, per i suoi meriti nell'ambito delle scienze sociali. Le celebrazioni si concluderanno in piazza Municipio. Alle 20 il rettore Matteo Lorito saluterà la comunità federiciana e la città lasciando il palco, che dà le spalle al mare, alla musica dell'orchestra di Piazza Vittorio. È 'Dancefloor', il concerto con cui l'originale gruppo multietnico festeggia i 798 anni della Federico II. Il concerto è per tutti, l'accesso è libero. In condizioni meteo avverse la manifestazione si sposterà in una delle sedi federiciane vicine.